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В Иркутской области восстановили электроснабжение обесточенных после удара молнии поселков

Без света оставались 3,4 тыс. человек

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение всех потребителей в Иркутской области, где 3 сентября из-за попадания шаровой молнии в подстанцию 3,4 тыс. человек остались без света. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Иркутской электросетевой компании.

"Электроснабжение потребителей восстановлено", - отмечается в сообщении.

Удар шаровой молнии в распределительное устройство на подстанции в Боханском районе 3 сентября стал причиной отключения электроэнергии в 10 деревнях и поселках Иркутской области. К 4 сентября энергоснабжение большинства потребителей было восстановлено, без света оставались порядка 900 человек.

Теги
РоссияИркутская область
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