В Новосибирске планируют построить более 100 остановок, развивающих инфраструктуру 5G

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Новосибирская инновационная компания "Интекко", занимающаяся разработкой решений в области телекоммуникаций, планирует построить более 100 остановочных павильонов с базовой станцией сотовой связи в Новосибирске к 2021 году. Об этом журналистам в четверг сообщил основатель компании Иван Крючков.

"У нас есть предварительные договоренности с мэрией Новосибирска на 100 остановочных комплексов, такое количество мы планируем построить к 2021 году. Серийный образец будет стоить в районе 2,5 млн рублей", - рассказал Крючков.

Он отметил, что разработанный компанией остановочный павильон решает задачи по уплотнению сетей 5G и является "первым в мире проектом, объединяющим в себе объекты телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры".

"Сейчас идет технологическая смена поколений, мобильная связь с четвертого поколения переходит на пятое. Соответственно, мы разработали такое решение, которое могло бы архитектурно гармонично вписывать в городской пейзаж, в городскую среду оборудование сотовой связи", - рассказал Крючков.

В Новосибирске в настоящее время установлена всего одна такая остановка. По словам Крючкова, прототип до конца года будет значительно улучшен, но уже в настоящее время он способен защитить находящихся в нем людей от удара автомобиля, кроме того, он оснащен кнопкой SOS, которая меняет цвет остановки из нейтрального в красный. Остановка покрыта специальным полимером, что позволяет легко очищать ее от любых загрязнений.

"Умные" остановки

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько сообщил ТАСС, что в Новосибирске, согласно постановлению мэра города Анатолия Локотя, планируется установить два типа "умных" остановок. Часть из них будет оснащена торговыми павильонами, другие - станциями сотовой связи.

"Остановки этого типа - с базовой станцией сотовой связи. Вложенные средства инвесторы планируют вернуть за счет предоставления услуг связи, они хотят участвовать в программе обеспечения сотовой связи нового поколения 5G. Два типа остановок друг друга дополняют, поскольку инвесторы остановок с торговыми павильонами хотят установить их ближе к центру, а здесь речь идет об отдаленных районах", - сказал Люлько.

Иван Крючков в разговоре с ТАСС уточнил, что на форуме "Технопром", который пройдет в Новосибирске в середине сентября, Агентство инвестиционного развития региона, "Мегафон" и компания "Интекко" заключат соглашение, предметом которого станет реализация в Новосибирске проекта по установке "умных" остановок с телекоммуникационным модулем.