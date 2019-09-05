Остромордую лягушку впервые сфотографировали на Таймыре

ТАСС, 5 сентября. Остромордая лягушка (или болотная лягушка, лат. Rana arvalis), которая никогда не встречалась в Заполярье, впервые попала в фотообъектив на Таймыре. Об этом в четверг сообщается на сайте Объединенной дирекции заповедников Таймыра.

"В соцсетях появилось фото и видео лягушки, снятое туристами. <...> Начальник научного отдела ФГБУ "Заповедники Таймыра" Михаил Бондарь сказал, что это остромордая лягушка - существо для наших краев крайне редкое. В прошлом году было сообщение о встрече с этим видом на озере Тоннель, но изображения не было. Это первые фиксации остромордой лягушки на Таймыре", - говорится в сообщении.

Ученые связывают появление ранее не встречавшейся в этих местах амфибии с потеплением. Несколько лет назад на озере Лама ученые-биологи нашли хищное растение росянку, крайне необычное для Заполярья. Также на Таймыре наблюдали бабочек-махаонов, видели мухоморы и кедры.

"Документально зафиксировано продвижение лиственницы на север за последние 100 лет на десятки километров. Эти и многие другие факты позволяют обывателю говорить о потеплении климата на Таймыре и на планете [в целом], а ученому люду ломать голову, изучая этот процесс", - сообщают в заповеднике.