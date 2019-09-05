Археологи нашли в Барнауле остатки старинной часовни

БАРНАУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые-археологи во время аварийных раскопок на месте будущего строительства в Барнауле обнаружили остатки старинной часовни. Об этом ТАСС в четверг сообщил инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук Владимир Семибратов.

"Есть старые планы города, но на практике все получается немного не так: что-то уточняется и корректируется. Найдены остатки часовни 1909 года, у нее была пристройка. Для исследования истории города важно было найти это место - помимо старинных могил, которые там находятся, важно определить местонахождение часовни, потому что к нему мы потом привяжем все исторические планы", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что археологи обнаружили части часовни, ее ограды, а также несколько могил.

По его словам, археологические работы проводятся только на аварийных участках, где будет стройка. При этом он подчеркнул, что дальнейшую судьбу часовни нужно решать коллективными усилиями: необходимо вскрыть весь периметр, чтобы понять куда уходит часовня, - попадает ли на проезжую часть или остается в пешеходной зоне.

Часовня была построена на месте алтаря первого храма в Барнауле. В 1935 году в ходе гонений на церковь в СССР ее разрушили.