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Паводок в Иркутской области

Фонд ЖКХ выделит пострадавшей от паводков Иркутской области 1,3 млрд руб. на ремонт жилья

Средства будут выделены в 2019 году

ТАСС, 5 сентября. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит в 2019 году Иркутской области 1,3 млрд рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов в пострадавших от паводков территориях. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2019 году Иркутской области финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов при ликвидации последствий наводнения. <…> Установить, что финансовая поддержка в размере 1,3 млрд рублей предоставляется <…> за счет средств, возвращенных субъектами РФ из средств финансовой поддержки, ранее предоставленной им на переселение граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в тексте документа.

Средства поступят в бюджет Иркутской области.

Ущерб от наводнения оценивается в сумму около 35 млрд рублей. Правительство РФ уже направило региону 14 млрд рублей для капремонта индивидуальных и многоквартирных домов и около 10,5 млрд рублей на строительство или приобретение жилья для пострадавших граждан.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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