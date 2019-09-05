В метрополитене Новосибирска установят памятную доску в честь Ким Чен Ира

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Памятная доска в честь посещения в 2001 году станции метро "Площадь Ленина" председателем Государственного комитета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Иром появится в новосибирской подземке. Об этом говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

"С инициативой размещения памятной доски в Новосибирском метрополитене выступил руководитель Фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" Михаил Симонян - 6 сентября делегация студентов Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки под его руководством отправится с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику", - говорится в сообщении.

Установят памятную доску 6 сентября в фойе станции метро "Площадь Ленина". Присутствовать на церемонии будут временный поверенный в делах посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хеп, первый секретарь посольства КНДР О Чхол Зин, второй секретарь Ан Ын Чхол.

Ким Чен Ир в 2001 году во время поездки в Россию посещал Новосибирск, останавливаясь на вокзале Новосибирск-Главный. В апреле 2019 года Новосибирск посещали представители посольства республики для участия в мероприятиях, посвященных Якову Новиченко, который в 1946 году, находясь в составе группы советских войск в Корее, на митинге в Пхеньяне спас жизнь Ким Ир Сена, поймав летевшую в него из толпы гранату.