Более 2 тыс. зарубежных компаний хотят купить томскую разработку для беспилотных комбайнов

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Зарубежные компании заинтересовались созданным в Томске оборудованием для первых в мире беспилотных комбайнов с техническим зрением. Разработчикам поступили уже 2 тыс. предложений о покупке технологии, сообщил в четверг губернатор Томской области Сергей Жвачкин в эфире телеканала "Россия-24".

В конце августа 2019 года комбайн Acros 585, оснащенный системой беспилотного вождения, успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в окрестностях села Карбышево Томской области. Это первый в мире беспилотный комбайн, для управления которым не требуется спутниковая связь - он оснащен системой AgroPilot, которая анализирует происходящее вокруг техники и избегает столкновений с посторонними объектами, техникой, людьми и животными. Комбайн разработан группой компаний Cognitive Technologies и учеными Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники.

"Если бы не наши разработки, то этого бы не было. Я знаю, что руководитель вот этой компании (Cognitive Technologies Ольга Ускова ), которая разрабатывала эту систему, встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным, и он ее дважды спросил: "Почему Томск?", - рассказал глава региона.

По его словам, выбор Томской области для реализации этого проекта объясняется тем, что именно там была разработана технология такого ноу-хау. "Без нашей "штучки" (разработанной в Томске технологии - прим. ТАСС) этот комбайн бы не поехал. И на эту "штучку" поступило более двух тысяч заказов из-за границы", - сказал Жвачкин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной администрации, речь идет об аппаратном комплексе, который и позволяет комбайнам ориентироваться в пространстве. Данный комплекс стоимостью 6-8 тысяч долларов оснащен разработкой ученых ТУСУР и Cognitive Technologies под названием 4D-радар. Этот радар в отличие всех зарубежных аналогов может определять высоту и объем препятствия в любую погоду, при любой скорости движения и на больших дистанциях.