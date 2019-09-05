Строительство аэропорта Омск-Федоровка оценивается в более чем 20 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Более 20 млрд рублей потребуется на строительство аэропорта Омск-Федоровка, проект которого получил одобрение Минтранса РФ. Об этом в четверг ТАСС сообщил губернатор Омской области Александр Бурков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Сумма достаточно большая - более 20 млрд рублей, потому что придется перестраивать всю взлетно-посадочную полосу, все аэронавигационное оборудование, здания. Сегодня есть земельный участок, дороги к нему подведены и часть сетей. Но тот объект, который был построен [во времена СССР] на 82%, он пришел уже в негодность", - отметил собеседник агентства.

По его словам, интерес к проекту проявляют компании "Новапорт" и "Аэропорты регионов". "Мы будем проводить конкурс. Для нас важно, кто из инвесторов предложит наибольшую сумму инвестиций и наименьшую стоимость авиаперелета", - указал глава региона.

Строительство аэропорта Омск-Федоровка планировалось завершить в 2014 году. Для этого требовалось около 7 млрд рублей инвестиций, которые регион не нашел. Основной причиной строительства нового аэропорта является безопасность жителей города: действующий аэропорт Омск-Центральный находится почти в черте мегаполиса с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над центром города. Новый аэропорт планируется построить в 15 км от границы города и в 32 км от его центра.

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.