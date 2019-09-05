Мутко поручил властям Приангарья подготовить участки для соцобъектов крупных компаний

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сбербанк, "Роснефть", "Транснефть", которые намерены принять участие в строительстве объектов социальной инфраструктуры и жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области, не должны испытывать проблем с получением земельных участков. Об этом на заседании правительственной комиссии в четверг заявил возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Принято решение, что Сбербанк построит инфекционную больницу или отделение вашей больницы в Тулуне. "Роснефть" приняла решение о строительстве школы на 1200 мест в микрорайоне, где будут многоквартирные дома. <...> Мы договорились с "Транснефтью", что они построят современных 10 ФАПов в населенных пунктах. <...> Все эти объекты, которые будут строить наши компании, - чтобы ни одной проблемы они не испытали! Я прошу вас: вы должны взять земельные участки, провести инженерную подготовку участков, оперативно создать им фронт работы", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что компания "Ростех" также намерена принять участие в строительстве инфраструктуры или жилых домов, а РЖД планируют построить многоквартирный дом в Тулуне.