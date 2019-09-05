На расселение домов в подтопленных районах Приангарья выделят 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд реформирования ЖКХ сможет направить 1,7 млрд рублей на расселение жителей подтопленных в июне и июле районов Иркутской области из домов, которые не попали в зону подтопления, но находятся на территориях с высоким уровнем грунтовых вод. Об этом заявил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков в регионе возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Сегодня я подписал поручение правительства РФ Фонду реформирования ЖКХ - у нас есть неиспользованные деньги в фонде, которые неиспользованы на расселение аварийных домов в субъектах Российской Федерации, где-то 1,7 млрд рублей. <...> Мы вернем эти деньги в резервный фонд и распоряжением правительства из резервного фонда целевым образом отдадим эти деньги фонду реформирования ЖКХ на решение этих острых проблем", - сказал он.

Мутко пояснил, что речь идет о расселении "жилых домов, которые не входят в зону подтопления - туда не подошла вода, но в течение нескольких лет стоят очень высокие грунтовые воды, по разным причинам". "Сегодня эти дома изношены до неузнаваемости", - добавил вице-премьер.

Система защиты пострадавших

Он также предложил проработать систему защиты пострадавших от паводка в Иркутской области от возможных мошеннических операций при приобретении жилья. "Нам нужно посмотреть, как люди защищены, чтобы здесь не появились мошеннические схемы с точки зрения "нечистой" собственности. Эту работу ведет социальная служба, а она не всегда с правовой точки зрения доходит до конца в вопросах собственности. У нас не должны появиться жулики, которые будут подсовывать на покупку жилье, у которого потом выявятся обременения", - сказал Мутко в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе.

Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.