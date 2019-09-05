Мутко раскритиковал работу МЭР с пострадавшими от паводка предпринимателями в Тулуне

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития РФ с пострадавшими от паводка предпринимателями, так как ни один из них, по его словам, не получил полагающиеся им выплаты. Об этом он заявил в четверг на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

"Минэкономразвития не работает эффективно здесь, я вчера позвонил Максиму Орешкину [министру экономического развития РФ], об этом сказал, сказал, что он должен остаться на ВЭФ [Восточный экономический форум], так как глава государства приезжает. Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили", - сказал Мутко.

По его словам, правительство оперативно приняло решение, уже выделило 500 миллионов рублей, при этом со стороны министерства соответствующих решений нет.

Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.