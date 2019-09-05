Арест экс-министра лесного комплекса Иркутской области продлили на три месяца

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Суд продлил на три месяца содержание под стражей экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, который арестован по обвинению в превышении должностных полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.

"Срок содержания Сергея Шеверды под стражей продлен на три месяца", - сказал собеседник агентства.

Дело в отношении Шеверды было возбуждено 10 июня 2018 года. По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных рубок в заказнике регионального значения "Туколонь". 6 июня 2019 года Шеверда был задержан в аэропорту Шереметьево, в тот же день его доставили в Иркутск. По решению суда, он отправлен под арест. Ему предъявлены обвинения по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов"). В конце августа Шеверда подал в отставку с поста министра.

По уголовному делу также проходят временно замещавший должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" Геннадий Рыков и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Иркутской области Александр Владимиров. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"), ст. 262 УК РФ ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").

Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. По версии следствия, фигуранты уголовного дела назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.