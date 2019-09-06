В Иркутске задержан экс-директор фирмы, не достроившей дом по договорам долевого участия

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-директора строительной компании, которая не достроила в Иркутске 16-этажный многоквартирный дом по договорам долевого участия. Количество пострадавших может составить около 80 человек, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"Задержан 38-летний экс-директор фирмы-застройщика. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Как установили следственные органы, в период с 2015 по 2017 годы руководством предприятия были заключены договоры долевого участия с гражданами по строительству многоэтажки. Однако на сегодняшний момент выяснилось, что строительная организация уже как год числится банкротом, а дом так и остался недостроенным. Общее количество пострадавших может составить около 80 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области ТАСС сообщили, что заявление в полицию поступило от дольщиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет о компании "Северный". Как пишут иркутские СМИ, строительство дома на улице Радищева она остановила в 2016 году на уровне пятого этажа. Сумма причиненного дольщикам ущерба пока не называется.