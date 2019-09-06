Ученые фиксируют снижение радионуклидов в биоте Енисея после остановки реакторов ГКХ

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Красноярские ученые установили, что после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината (ФГУП "ГХК") в Железногорске количество радиоактивных изотопов в биоте (совокупности флоры, фауны и микроорганизмов) Енисея стремительно снижается, сообщается в пятницу на сайте официального издания СО РАН "Наука в Сибири".

Технологические процессы ГХК, который до конверсии в 1995 году выполнял государственный оборонзаказ по производству плутония для ядерного оружия, привели к попаданию в водоемы искусственных радиоактивных изотопов, которые могут накапливаться в микроорганизмах, а затем через них попадать в организм человека. Вода из Енисея подавалась для охлаждения ядерных реакторов, а после вновь сбрасывалась в реку. Сбросы прекратились в 2010 году после остановки последнего реактора.

"Красноярские ученые измерили содержание радионуклидов в обитателях реки Енисей. Данные мониторинга показали стремительное снижение количества техногенных радионуклидов в биоте после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината. Короткоживущие изотопы с периодом полураспада менее десяти лет больше не регистрируются. В пробах фиксируются лишь небольшое содержание долгоживущего изотопа цезия-137, но его концентрация в рыбе значительно ниже государственного норматива", - говорится в сообщении.

Ученые измеряли концентрации радионуклидов в биоте Енисея вблизи места радиоактивных сбросов на протяжении нескольких лет. "Для анализов в течение нескольких лет до и после остановки реакторного производства на ГХК брали образцы массовых видов рыб (щуку, хариуса, ельца), животных, обитающих на дне реки (рачков-бокоплавов и личинок ручейников) и водного мха", - отмечается в материале. Данные о ежегодных сбросах радионуклидов в экосистему реки были получены из общедоступных отчетов Росгидромета.

Учитывая динамику исчезновения долгоживущего изотопа цезия (цезий-137), который еще регистрируется в мышцах промысловых рыб, хоть и в допустимых количествах, исследователи прогнозируют через несколько лет его дальнейшее снижение. Отмечается, что хищные рыбы содержат больше радионуклидов. "Концентрация цезия в щуке в несколько раз больше, чем в рыбах, которыми она питается", - уточняется в сообщении.

"Загрязнение Енисея техногенными радионуклидами - это реальность, которую мы не можем изменить, но у нас есть возможность исследовать это уникальное явление и получать новую информацию о поведении радионуклидов в крупной пресноводной проточной экосистеме, их взаимодействие с биотой. Изучая радиоактивное загрязнение Енисея, мы получили новые данные, которые интересны не только нам, но и международному научному сообществу", - отмечает соавтор исследования Татьяна Зотина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН.