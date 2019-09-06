Новосибирская мэрия объявила конкурс на строительство станции метро "Спортивная"

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирска объявили конкурс на строительство новой станции метро "Спортивная" к ноябрю 2021 году. Начальная цена контракта составляет почти 2,63 млрд рублей, сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Проект строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске включен в план возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В начале июня проект метро получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Заявка на строительство была отправлена на повторное рассмотрение после устранения замечаний. Положительное заключение экспертизы мэрия получила 20 августа.

"Конкурс с ограниченным участием в электронной форме. <...> Начальная цена - 2 млрд 622 млн 997 тыс. 60 рублей. <...> Станция "Спортивная" Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске", - говорится в сообщении.

Заказчик - управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Новосибирска. Начало выполнения работ по контракту - не позднее 15 дней со дня заключения контракта. Срок окончания выполнения работ - до 30 ноября 2021 года. Победителя конкурса определят 2 октября. Территория будущей стройки подготовлена.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.