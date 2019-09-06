Власти Кузбасса выделили 160 млн руб. на субсидирование новых авиамаршрутов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Кузбасса направили на субсидирование межрегиональных авиаперевозок в текущем году 160 млн рублей из областного бюджета, сообщил в пятницу ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Мы начали субсидирование межрегиональных перевозок, 160 млн рублей [заложили в бюджете на текущий год]. В Новосибирск [из Новокузнецка] уже летают. Новые направления межрегиональных перевозок - Новокузнецк - Красноярск, Новокузнецк - Иркутск, Кемерово - Иркутск, Кемерово - Казань - к [горнолыжному] сезону будут открыты, и это даст нам дополнительный пассажирский поток", - сказал Цивилев.

Он добавил, что предварительно был проведен мониторинг туристических потоков, в ходе которого было установлено, жители каких регионов чаще всего приезжают на отдых в Кузбасс. Эти территории и были выбраны в качестве отправных точек новых межрегиональных авиамаршрутов.

Основные туристические зоны в Кузбассе сосредоточены в основном на юге региона, там расположен один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири - Шерегеш. За сезон его посещают около 1 млн человек, к 2025 году поток туристов планируется увеличит до 2,2 млн человек в год.

Чтобы посетить горнолыжные курорты Кузбасса, туристам из российских регионов приходилось ехать в Кемеровскую область на автомобиле либо выбирать стыковочные авиаперелеты из своих городов через Москву до Новокузнецка, а оттуда добираться в Горную Шорию еще несколько часов на электричке. Запуск новых авиамаршрутов позвонит улучшить транспортную доступность горнолыжного курорта Кузбасса и привлечь новых туристов.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.