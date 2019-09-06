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В метро Новосибирска установили памятную доску в честь Ким Чен Ира

По словам главы города Анатолия Локотя, церемония приурочена к 71-й годовщине создания КНДР
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Описание
© Наталья Покидова/ТАСС
© Наталья Покидова/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Памятная доска в честь посещения в 2001 году станции новосибирского метро "Площадь Ленина" председателем Государственного комитета КНДР Ким Чен Иром торжественно открыта в пятницу в подземке. Церемонию приурочили к 71-й годовщине создания КНДР, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Посещение Новосибирского метрополитена первым лицом, руководителем государства Ким Чен Иром, - это неординарное, историческое событие, и мы посчитали необходимым отметить его <...> этой памятной доской, чтобы это событие было записано на века", - сказал Локоть на торжественной церемонии открытия памятной доски.

На открытии присутствовали временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп, представители посольства. Дипломаты выразили признательность мэру города и руководителю Фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" Михаилу Симоняну - инициатору акции - за "содействие и активность в установлении памятной доски".

Теги
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий Евгеньевич
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