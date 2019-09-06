В возводимый Ростехом поселок решили переехать первые семьи из Тулуна и Нижнеудинска

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Заявления о заселении в коттеджный поселок, который в городе Черемхово на благотворительных началах строит госкорпорация "Ростех" для пострадавших от паводков жителей Иркутской области, подали первые 35 семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания региона.

Ростех собрал около 1 млрд рублей на строительство поселка для пострадавших от наводнения. Также помощь оказали члены землячества "Байкал".

"С заявлением о переезде в Черемхово уже обратились 35 семей из Тулуна и Нижнеудинска. Всего это 111 человек, в том числе 43 ребенка. Из них восемь семей уже заселены и проживают в муниципальном маневренном фонде", - говорится в сообщении.

На стройплощадке сделаны подъездные пути, сейчас идет заливка фундаментов дуплексов первой очереди, прокладываются коммунальные сети. К зиме возведут дома минимум для 60 семей. На разных этапах строительства граждан, которые решили переехать в Черемхово, будут приглашать на стройплощадку.

Переехавшие в Черемхово семьи сохранят свои жилищные сертификаты и право на приобретение на них жилья в любом регионе страны.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тыс. домов. 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, также более 5 тыс. строений пойдет под снос. Новым жильем предстоит обеспечить более 5 тыс. семей, дома для них строятся также в Тулуне и Нижнеудинске на средства федерального бюджета.