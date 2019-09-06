В Красноярском крае нашли пропавшего четырехлетнего ребенка

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Волонтеры и сотрудники полиции нашли четырехлетнего ребенка, пропавшего в четверг в Ирбейском районе Красноярского края, об этом говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

"Пропавший в Красноярском крае 4-летний Илья найден, жив. Мальчика нашли волонтеры Национального центра помощи из отряда "Поиск пропавших детей - Красноярск" совместно с сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

По данным управления СК РФ по региону "мальчик найден здоровым" на расстоянии километра от деревни Березовка.

О пропаже ребенка сообщило региональное управление Следственного комитета утром в пятницу. По предварительной версии следствия, ребенок играл во дворе дома и, когда мать отвлеклась, открыл калитку и ушел. Было возбужденно уголовное дело по пункту "в" части 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

В поисках ребенка участвовали более 300 человек - спасатели МЧС, следователи, полицейские, волонтеры и местные жители.

В новость были внесены изменения (10:46 мск) - добавлены подробности о состоянии ребенка в третьем абзаце