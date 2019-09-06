Омский суд приговорил к лишению свободы супругов, издевавшихся над своими детьми

ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Супружеская пара из Омской области, которая издевалась и наносила увечья своим малолетним детям, приговорена к наказанию в виде лишения свободы. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального СУ СК РФ.

"В Омской области супружеская пара осуждена за совершение особо тяжких преступлений в отношении малолетних детей. Приговором суда Людмиле Амельченко назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Михаилу Амельченко - в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Родители двоих детей, проживавшие в одной из деревень Москаленского района Омской области, обвинялись в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, сопряженном с жестким обращением, а также в умышленном причинении малолетним легкого и тяжелого вреда.

Суд установил, что супружеская пара, воспитывавшая совместного пятилетнего сына и четырехлетнего ребенка женщины, неоднократно издевалась над детьми. Так, в 2018 году глава семьи нанес старшему сыну ножевую рану голени и рваную рану уха, младшему ребенку сломал бедренную кость. В январе 2019 года супруги совместно нанесли младшему сыну закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящий момент осужденные лишены родительских прав, дети отправлены в детский дом. Расследование уголовного дела по факту халатности работников органов опеки и попечительства, а также сотрудников полиции, которые не пресекли издевательства над детьми, продолжается.