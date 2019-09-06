СК возбудил уголовное дело по факту избиения заключенного в колонии под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения осужденного, отбывающего наказание при исправительном центре колонии №27 в Красноярском крае. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении регионального управления ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), по факту применения насилия к осужденному", - сообщило ведомство.

По версии следствия, 40-летнего мужчину, осужденного за двойное убийство, избили сотрудники ГУФСИН во время перевозки его в оперативное управление ведомства. Как сообщила ТАСС адвокат осужденного Виктория Дерменеева, после избиения у мужчины началась гипертония, сейчас он находятся в общежитии при исправительном центре, а не в отряде. Он на больничном до 11 сентября.

Ранее ГУФСИН края опровергало сообщения адвокатов об избиении мужчины. По версии этого ведомства, мужчине стало плохо и ему вызвали бригаду скорой помощи. Ушибы мужчина получил при транспортировке в больницу, упав с носилок, что, по информации ГУФСИН, подтверждалось записями видеорегистраторов, сопровождавших его сотрудников.