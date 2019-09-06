В Новосибирске начали строительство инфраструктурных объектов для новой ледовой арены

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство ливневой канализации и пешеходного моста, включенных в план возведения ледовой арены в пойме реки Оби для молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, началось в Новосибирске. На два эти объекта выделено более 1,7 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он отметил, что для строительства обоих объектов уже найдены подрядчики. "Фактически приступаем к строительству ливневки и пешеходного моста. <…> Ливневая канализация - это целая система водоотвода с этой огромной площадки, на которой будет собираться много воды, это самая низкая точка, вода будет собираться не только с поверхности, сопряженной непосредственно с ледовой ареной, но и, возможно, сбегать сверху. Эту воду необходимо очищать, отводить прежде, чем она будет попадать в реку", - сказал мэр.

Второй объект - пешеходный мост через дамбу непосредственно ко входу станции метро "Спортивная", которая тоже будет строиться как инфраструктурный объект к новой ледовой арене. Мост будет оборудован лифтом для маломобильных граждан и пандусом. Полная длина перехода составляет 269 метров.

На ливневую канализацию будет выделено 1,4 млрд рублей, еще 311 млн рублей - на пешеходный мост. Локоть отметил, что инфраструктурные объекты необходимо завершить в 2022 году, поскольку без них невозможно завершить работу над новой ареной.

Ранее власти Новосибирска объявили конкурс на строительство новой станции метро "Спортивная", начальная цена контракта составляет почти за 2,63 млрд рублей. Как сообщил Локоть журналистам, подрядчик будет выбран в конце сентября.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.