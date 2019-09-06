Красноярские ученые идентифицируют гены, ответственные за интернет-зависимость подростков

НОВОСИБИРСК, 6 сентября /ТАСС/. Красноярские ученые получили грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на выявление генов, ответственных за предрасположенность к интернет-зависимости у подростков, сообщается в пятницу на сайте официального издания СО РАН "Наука в Сибири".

Перед началом исследования ученые Института медицинских проблем Севера ФИЦ "Красноярский научный центр" (КНЦ) СО РАН обнаружили данные о нейробиологических и генетических факторах, приводящих к интернет-зависимости у подростков, на основании ранее проведенных экспериментов на близнецах и различных этнических группах. Но гены, ответственные за формирование зависимости, еще не обнаружены.

"Есть теоретические предпосылки к тому, что существуют врожденные причины предрасположенности к интернет-зависимости, которые заключаются в генетически программируемой секреции определенных нейромедиаторов", - процитировали в издании руководителя исследовательской группы, заведующего клиническим отделением соматического и психологического здоровья детей Института медицинских проблем Севера КНЦ СО РАН Сергея Терещенко.

В случае успеха ученые надеются синтезировать фармакологические препараты для лечения тяжелых случаев детской интернет-зависимости. "Также появится возможность оценивать степень генетического риска, с какой-то вероятностью предсказывать появление интернет-зависимости, разрабатывать стратегии ранней профилактики и новые подходы к лечению заболевания", - уточняют исследователи.

В ходе проекта ученые ФИЦ КНЦ СО РАН изучат распространенность различных вариантов интернет-зависимости у подростков Красноярска, Абакана, Кызыла - крупных этнически различающихся городов центральной Сибири. Исследователи рассмотрят психиатрические особенности подростков в различных этногеографических регионах России, причины их ухода в мир интернета и психосоматические последствия.

В России исследования показали, что у 4% детей интернет-зависимость присутствует в качестве диагноза. В Сибири, по данным красноярских ученых, процент выше. "Специалисты рассмотрели данные трех тысяч подростков в Красноярске. По предварительной оценке, от интернета зависят почти 7 % опрошенных. Этот процент выше, чем в европейских странах, но ниже, чем в азиатских", - уточняется в сообщении.