В ОЭЗ Томска считают, что сотрудничество со "Сколково" поможет сохранить резидентов

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Центр кластерного развития Томской области и особая экономическая зона Томска, резиденты которой в 2018 году были лишены большей доли налоговых льгот, в пятницу подписали соглашение о создании региональной площадки "Сколково" на территории ОЭЗ. Благодаря документу центр сможет начать работать в качестве регионального оператора "Сколково", а резиденты ОЭЗ - стать резидентами "Сколково" и вернуть часть утраченных в 2018 г. преференций.

С октября 2019 года в Томской области начнет работу региональный оператор инновационного центра "Сколково". Это позволит высокотехнологичным компаниям региона получать статус резидента и пользоваться всеми возможностями главного российского технопарка, в том числе налоговыми льготами, оставаясь на территории региона. В роли регоператора в Томске выступит Центр кластерного развития.

Как передает корреспондент ТАСС, в пятницу на открытии IT-конференции "Город-IT" состоялось подписание соглашения между ОЭЗ и Центром кластерного развития, которое предусматривает создание региональной площадки "Сколково" на территории зоны. Как пояснил ТАСС директор ОЭЗ Константин Каминский, по соглашению ОЭЗ предоставит центру площади под региональную площадку "Сколково", что позволит ему приступить к работе в статусе регионального оператора. Выгода ОЭЗ - возможность сохранить своих резидентов.

"В будущем, возможно, налоговые льготы "Сколково" покроют выпадение тех льгот, которые потеряли резиденты ОЭЗ (в 2018 году). Те компании, которые получат статус резидента ("Сколково"), смогут понизить до 14% свои взносы в социальные фонды, сейчас такие льготы сохранились на территории ОЭЗ только для IT-компаний. Выгода ОЭЗ (в сотрудничестве с регоператором) в этом", - сказал Каминский после подписания соглашения.

Он добавил, что на предоставленных ОЭЗ Томска площадях резиденты "Сколково" смогут арендовать себе помещение. Там же будет открыт офис регоператора, где он будет помогать высокотехнологичным компаниям получать статус резидента "Сколково".

"Раньше была проблема - чтобы стать резидентом "Сколково", офис должен быть в Москве. Сейчас мы можем работать здесь и участвовать в проектах "Сколково". Также можно привлекать к развитию компаний-специалистов "Сколково", Томск сможет попасть в программу развития "Сколково" - это венчурное финансирование, акселерация проектов, дальнейшее продвижение", - рассказал журналистам о преимуществах региональной площадки технопарка директор Центра кластерного развития Евгений Дробышев.

Особая экономическая зона Томска

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми продление сроков действия налоговых преференций для особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) затрагивает только часть резидентов - компании, занятые в области информационных технологий. Из-за отмены преференций и высокой арендной платы резиденты томской ОЭЗ стали покидать зону. Вице-губернатор Томской области Андрей Антонов ранее сообщал, что сейчас рассматривается вопрос восстановления льгот для ОЭЗ на уровне Совета Федерации. Томские власти рассчитывают, что осенью 2019 года вопрос будет рассмотрен в Госдуме.

Томская ОЭЗ создана в 2006 году. Это одна из первых технико-внедренческих зон России, где работают около 60 резидентов, вложившие в проекты 15,7 млрд рублей. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.