В центре Томска открыли облицованный гранитом амфитеатр для проведения концертов

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Облицованный гранитом амфитеатр открылся на набережной реки Ушайки в центре Томска после пятилетней реконструкции, которая проводилась в рамках программы "ИНО Томск", передает корреспондент ТАСС.

Участок набережной реки Ушайки между Большим концертным залом и улицей Розы Люксембург был закрыт на реконструкцию в декабре 2014 года. В пятницу, в день празднования 75-летия Томской области, состоялось открытие этой части набережной. Здесь был укреплен берег, построен амфитеатр, на котором предусмотрена сцена под открытым небом для выступлений музыкантов, установлен выдвижной экран для трансляций и обустроены смотровые площадки.

"Пять лет назад мы начали проект "Томские набережные". Потому что на этом месте, если вы прогуляетесь, есть фотографии того, что здесь было. Здесь была свалка, около 75 несанкционированных врезок канализационных, стояли запахи, бросали мусор. Мы решили, что Томск достоин лучшего <…> Это только начало, потому что у нас есть план реконструировать всю Ушайку до "Изумрудного города", она вся будет выглядеть так, как этот участок", - сказал на церемонии открытия губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Как отметил на церемонии полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло, реконструкция набережной происходила на средства инвестора - "Газпрома". По завершении церемонии строители подарили губернатору "ключ от амфитеатра" из гранита. "Это самый тяжелый ключ, который я держал - 15,5 килограмма", - отметил Жвачкин.

"Томские набережные" - элемент проекта "ИНО Томск", который позволит привлечь инвесторов и преобразить областной центр. В частности, исторический центр Томска приводится в порядок за счет внебюджетных средств.

Концепция инновационного территориального центра "ИНО Томск" одобрена распоряжением правительства РФ в январе 2015 года. Она предусматривает создание новой технологической базы, развитие транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры на основе научного и промышленного потенциала региона.