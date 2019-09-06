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Зенитчики с комплексами "Игла" прикрыли колонну БМП от беспилотников на учениях в Кузбассе

В маневрах приняли участие более 700 военных

ТАСС, 6 сентября. Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны 41-1 общевойсковой армии, дислоцированных в Кемеровской области, уничтожили беспилотники условного противника, атаковавшие колонну военной техники, на учениях на полигоне в Кузбассе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"В ходе учений военнослужащие подразделения ПЗРК "Игла" обнаружили в воздухе ударные беспилотники, которые планировали нанести бомбовый удар по колонне БМП, выполняющей марш в назначенный район. Получив задачу, операторы ПЗРК успешно выполнили ликвидацию воздушных целей, тем самым предотвратив атаку на колонну", - сообщили в пресс-службе.

В учениях приняли участие более 700 военных и около 50 единиц техники.

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