"Норникель" вложит 700 млрд рублей в развитие производства в Красноярском крае

НОРИЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Норникель" вложит до 2024 года 700 млрд рублей в развитие производства в Норильском промышленном районе на севере Красноярского края. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В пятницу компания заключила соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством региона о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов и крупных проектов природоохранного назначения.

"Объем инвестиций только в "Серный проект" предполагается около 200 млрд рублей, а всего за это время (до 2024 года - прим. ТАСС) компания вложит 700 млрд рублей, в том числе в развитие производства: модернизацию горных рудников и обогатительных фабрик в Норильском промышленном районе", - сказал Мантуров.

По словам старшего вице-президента компании Сергея Батехина, соглашение подписано в рамках новой стратегии компании.

"Мы говорим о том, что компания меняет парадигму: до этого мы говорили о сохранении стабильного производства, а сейчас - о его развитии", - пояснил он.

"Серный проект" - проект по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала "Норникеля". Это крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим мировым производителем платины, кобальта, меди и родия.