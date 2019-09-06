Новая Всероссийская студенческая стройка стартует в регионах Сибири в 2020 году

ТАСС, 6 сентября. Новая Всероссийская студенческая стройка стартует в 2020 году на объектах комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь" и станет первой совместной в истории Красноярского края, Хакасии и Тувы. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Корпорации развития Енисейской Сибири.

"Запуск проекта позволит уже в 2020 году обеспечить участие более 200 бойцов Российских студенческих отрядов (РСО) по таким направлениям, как строительство и сервис. В ближайшие годы начнутся работы по строительству крупных промышленных и инфраструктурных объектов, где будут востребованы опыт и механизмы, выработанные движением студенческих отрядов", - сказали в корпорации.

Компании-инвесторы проекта "Енисейская Сибирь" в настоящий момент ведут подготовку к запуску проектов. В ближайшее время они планируют приступить к строительству инфраструктурных объектов, в их числе железная дорога "Кызыл - Курагино", мост Высогорский, дорога "Журавлево - Ак-Суг", также планируется создание агропромышленного парка "Сибирь", инвестиционных проектов ОК "Русал", освоения месторождений нефти и угля на Таймыре. В перспективе до 2027 года к стройкам в рамках реализуемых инвестиционных проектов "Енисейской Сибири" планируется привлечь более 1,5 студентов из стройотрядов не менее чем из десяти регионов России.

Статус Всероссийской студенческой стройки ранее имели проекты строительства объектов Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, космодрома "Восточный", объектов атомной промышленности "Мирный атом".

Глава региона Александр Усс, приветствуя участников студенческой стройки, добавил, что многие сегодняшние предприятия и целые города в регионе созданы именно благодаря подобным инициативам. "Благодаря молодежи возникли многие объекты: Красноярская ГЭС, Талнах (район в Норильске, ранее имевший статус самостоятельного города - прим. ТАСС), КАТЭК (инфраструктура добычи угля в Красноярском крае - прим. ТАСС) и многое другое", - сказал журналистам Усс.

Инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край в рамках единой экономической зоны, был инициирован в конце 2017 года. 27 марта 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь". Объем инвестиций в проект до 2027 года оценивается в сумму порядка 2 трлн рублей.