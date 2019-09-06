Бывшего главного пристава Омской области заключили под стражу

ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший главный пристав Омской области Владимир Витрук, который обвиняется в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки, нарушил условия домашнего ареста и по решению суда заключен под стражу. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Участвующий в судебном заседании прокурор указал на наличие законных оснований для изменения меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Основанием для этого послужили нарушения обвиняемым ограничений, установленных судом во время избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд постановил заменить Витруку В. А. меру пресечения на заключение под стражу до 4 октября 2019 года", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре прояснили, что в ходе контрольных мероприятий УФСБ России по Омской области было установлено, что Витрук нарушал запрет покидать район проживания и использовал сотовый телефон, что противоречило наложенному судом ограничению.

На сайте регионального СУ СК РФ сообщается, что Витрук, по версии следствия, с 2016 по 2018 год из личной заинтересованности выплачивал заработную плату трем подчиненным-спортсменам, которые не исполняли должностные обязанности. Тем самым региональному управлению Федеральной службы судебных приставов был нанесен ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей.

В 2018 году обвиняемый за незаконное снятие ареста с автомобиля должника получил через посредника взятку в сумме 300 тыс. рублей. В этом же году Витрук приказал подчиненным затягивать сроки выполнения исполнительных производств в интересах должника - руководителя ООО "Центр реабилитации "Рассвет". В результате это привело к неисполнению судебных решений о восстановлении нарушенных прав взыскателей, о возмещении зарплаты и взыскании недоимки фискальных платежей на общую сумму более 42 млн рублей.