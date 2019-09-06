Более 100 учителей технологии приняли участие в образовательном форуме в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 100 учителей технологии из Новосибирской области приняли участие в образовательном региональном форуме, прошедшем в пятницу в столице региона. Об этом ТАСС сообщила Елена Гилева - методист по технологии корпорации "Российский учебник", которая выступила партнером мероприятия.

В Новосибирской области по нацпроекту создадут более 300 центров образования "Точка роста"

"Около 130 учителей технологии Новосибирской области приняли участие в региональном форуме, посвященном современным вопросам технологической подготовки школьников в рамках реализации национального проекта", - сказала она.

По словам Гилевой, на форуме прошло несколько мастер-классов и пленарное заседание. Основными темами стали профориентация, олимпиадное движение, инженерный класс, политехническая школа, мобильное образование. "Сегодня наблюдается переход к реализации программ цифрового образования, связанные с робототехникой, 3D-моделированием, прототипированием, автоматическими системами управления, то есть идет движение к современному формату для лучшей ориентации школьников в технологической реальности", - добавила она.

Форум проходит ежегодно в Новосибирске в начале сентября. Организатором мероприятия выступает Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ).