{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сильный туман в Норильске стал причиной задержки авиарейсов в местном аэропорту

Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта
Описание
© Андрей Мармышев/ТАСС

ТАСС, 7 сентября. Массовая задержка рейсов произошла утром в субботу в аэропорту Норильска Красноярского края из-за сильного тумана, который не позволил прибывающим самолетам совершить своевременную посадку. В общей сложности задержано более десяти рейсов, сообщает пассажирам и встречающим справочная аэропорта.

"Рейсы задерживаются по метеоусловиях аэропорта Норильска. Аэропорт работает по фактической погоде - туман", - уточняет справочная служба.

По ее данным, задерживается прибытие утренних рейсов, следующих по маршрутам "Сочи/Москва - Норильск", "Новосибирск - Норильск", "Новосибирск/Надым - Норильск", "Миниральные Воды/Москва - Норильск", "Красноярск - Норильск", "Уфа/Красноярск - Норильск", "Новосибирск/Новый Уренгой - Норильск", "Москва/Новый Уренгой - Норильск", "Москва/Нижневартовск - Норильск". В связи с задержкой прибытия откладывается обратный вылет самолетов.

Точное время всех вылетов пока неизвестно. Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта.

Теги
РоссияКрасноярский край
Томск отметит 415-летие гирляндой из сарделек и стрельбой из пушки по центру города
На главной площади города будут работать 20 интерактивных площадок для развлечений
Читать полностью