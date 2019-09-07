Сильный туман в Норильске стал причиной задержки авиарейсов в местном аэропорту

ТАСС, 7 сентября. Массовая задержка рейсов произошла утром в субботу в аэропорту Норильска Красноярского края из-за сильного тумана, который не позволил прибывающим самолетам совершить своевременную посадку. В общей сложности задержано более десяти рейсов, сообщает пассажирам и встречающим справочная аэропорта.

"Рейсы задерживаются по метеоусловиях аэропорта Норильска. Аэропорт работает по фактической погоде - туман", - уточняет справочная служба.

По ее данным, задерживается прибытие утренних рейсов, следующих по маршрутам "Сочи/Москва - Норильск", "Новосибирск - Норильск", "Новосибирск/Надым - Норильск", "Миниральные Воды/Москва - Норильск", "Красноярск - Норильск", "Уфа/Красноярск - Норильск", "Новосибирск/Новый Уренгой - Норильск", "Москва/Новый Уренгой - Норильск", "Москва/Нижневартовск - Норильск". В связи с задержкой прибытия откладывается обратный вылет самолетов.

Точное время всех вылетов пока неизвестно. Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта.