Аэропорт Норильска начал принимать задержанные из-за сильного тумана рейсы

ТАСС, 7 сентября. Аэропорт Норильска в Красноярском крае начал принимать рейсы, прибытие которых было отложено утром в субботу из-за сильного тумана. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Аэропорт открыт", - сказали справочном бюро, добавив, что ожидается прибытие рейсов.

В общей сложности задержано более десяти рейсов, следующих в Норильск из Москвы, Сочи, Уфы, Минеральных Вод, Нового Уренгоя, Красноярска, Новосибирска и Нижневартовска. В связи с задержкой прибытия откладывается и обратный вылет самолетов.

Пассажиры, ожидающие вылета, сообщили ТАСС, что их обеспечили напитками и горячим питанием.