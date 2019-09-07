"Россети Сибирь" подключили обесточенный район Омска к резервным линиям электроснабжения

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в ГК "Россети") подключила к резервным сетям электроснабжения Кировский округ Омска, который был обесточен из-за аварии на электросетях. Об этом сообщила в субботу ТАСС начальник департамента по связям с общественностью компании Анастасия Гуливатенко.

"Шесть бригад омского филиала "Россети Сибирь" сразу же приступили к устранению технологических нарушений. В максимально возможные кратчайшие сроки совместно с сотрудниками "Омскэлектро" было осуществлено переподключение к резервным линиям электроснабжения. В аварийно-восстановительных работах задействованы 15 человек и семь единиц техники", - сказала Гуливатенко.

По ее словам, отключение произошло в 20:35 (17:35 мск) из-за прямого попадания молнии в провода двухцепной воздушной линии. В результате было нарушено электроснабжение на трех подстанциях, от которых запитаны потребители Кировского округа Омска, включая омский аэропорт. "На время проведения восстановительных работ электроснабжение аэропорта было организовано от собственных резервных источников и резервной воздушной линии. В настоящий момент аэропорт работает в плановом режиме", - уточнила представитель "Россети Сибирь".

Ранее ТАСС в аварийно-диспетчерской службе Омска сообщили, что из-за аварии без электричества осталась часть Кировского округа Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и социальные объекты - больницы, котельные и насосные станции.