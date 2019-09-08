В Общественной палате Алтая отметили, что выборы в регионе организованы на хорошем уровне

ГОРНО-АЛТАЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы главы, председателя правительства Республики Алтай и депутатов госсобрания Эл Курултай организованы на хорошем уровне, сообщила ТАСС в воскресенье председатель Общественной палаты региона Татьяна Кончева.

"Работают 236 участков, там задействовано более 300 наблюдателей от общественной палаты. Уже хорошая явка. Работает акция - фотоконкурс, организованный общественной палатой "Выбери выборы", установлены банеры, на фоне которых фотографируются люди. По итогам конкурса будут выбирать самые оригинальные, самые семейные фотографии. Выборы организованы на хорошем уровне, настроение праздничное, я сама уже проголосовала", - сообщила Кончева.

По данным избирательной комиссии региона, всего на 236 избирательных участках планируется работа более 1,4 тыс. наблюдателей. Ранее в избиркоме сообщили, что явка на 10:00 (06:00 мск) составила 12,41%. Это выше, чем в 2014 году, когда проходили аналогичные выборы, тогда явка составила 11,86%.

На должность главы региона претендуют депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин от КПРФ, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олега Хорохордина, выдвинутый "Единой Россией". Также в регионе сегодня проходят выборы депутатов Эл Курултай.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек. Горно-Алтайск - единственны город в республике, его население - около 63 тыс. человек. Правом голоса в регионе обладают более 161 тыс. человек.