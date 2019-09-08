В Омске восстановили электроснабжение обесточенного района

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в ГК "Россети") ликвидировала последствия аварии на линии электропередач и полностью восстановила электроснабжение Кировского округа города Омска. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Специалисты Омского филиала "Россети Сибирь" в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение потребителей Кировского округа, вызванное прямым попаданием молнии в провода двухцепной воздушной линии. В итоге в аварийно-восстановительных работах были задействованы семь бригад: 18 человек и 7 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС в аварийно-диспетчерской службе Омска сообщили, что из-за аварии без электричества осталась часть Кировского округа Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и социальные объекты - больницы, котельные и насосные станции. На время проведения восстановительных работ электроснабжение большей части потребителей было обеспечено по резервным схемам.