Председатель участковой комиссии по ошибке вывела наблюдателя с подсчета голосов на Алтае

ГОРНО-АЛТАЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель участковой избирательной комиссии №117 в Улаганском районе Республики Алтай ошибочно вывела с участка наблюдателя в начале подсчета голосов. Наблюдатель возвращен на участок, а председатель перед ним извинится, сообщили журналистам в избиркоме региона.

"Председатель комиссии сказала, что должны остаться только члены комиссии с правом решающего голоса, но потом ей объяснили, что она не права. Наблюдателя снова пригласили в помещение, председатель комиссии извинится перед наблюдателем, вся процедура подсчета будет совершена при наблюдателе. Председатель комиссии ошибочно приняла (решение), что наблюдатель осуществляет наблюдение только за голосованием и не находится в помещении (во время подсчета голосов)", - сказал представитель избиркома.

В избиркоме отметили, что наблюдатель не имеет претензий к председателю участковой комиссии.

В 20:00 (16:00 мск) в Республике Алтай закрылись все 236 избирательных участков, началась процедура подсчета голосов. Явка на 18:00 (14:0 мск), по данным регионального избиркома, составила 44,21%.

На должность главы региона претендуют депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин от КПРФ, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин, выдвинутый "Единой Россией".

Также в регионе в единый день голосования 8 сентября проходят выборы депутатов Госсобрания Эл Курултай.