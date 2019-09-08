Действующий мэр Братска лидирует на выборах главы города

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Действующий мэр города Братска - второго по величине в Иркутской области - Сергей Серебренников по итогам обработки 99,9% протоколов лидирует на выборах главы муниципалитета, набрав 42,53% голосов. Это следует из данных, размещенных в системе ГАС "Выборы".

Серебренников состоит в партии "Единая Россия", однако на выборы шел в порядке самовыдвижения. Для победы кандидату достаточно набрать простое большинство голосов. На втором месте с результатом 19,17% - известный российский бобслеист, уроженец Братска Александр Зубков, который баллотировался от партии "Справедливая Россия".

Третьей с 14,7% голосов идет кандидат от КПРФ, депутат Законодательного собрания Иркутской области Светлана Петрук. Всего за пост мэра города боролись семь человек.

Братск - город с населением более 235 тыс. человек. Полковник ФСБ Сергей Серебренников впервые возглавил его в 2005 году, с 2009 года работал в областных органах власти, в 2014 году вновь победил на выборах мэра Братска.