В Новосибирской области в день голосования поступило 16 заявлений о нарушениях

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция не допустила нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий на избирательных участках в Новосибирской области, всего в день голосования от населения поступило 16 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом в понедельник на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщил замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Олег Ольнев.

"Всего в день голосования от граждан поступило 16 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, по восьми заявлениям отказано в возбуждении административного делопроизводства, либо они не подтвердились, по семи проводится проверка, в том числе по одному факту подкупа избирателей в Калининском районе. По одному заявлению назначено административное наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей мировым судом Калининского района по факту предоставления денежного вознаграждения за голосование за одного из кандидатов", - сказал Ольнев.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо на совещании отметила, что в единый день голосования 8 сентября на территории Новосибирской области состоялись 28 избирательных кампаний, по результатам которых замещен 71 депутатский мандат, и две кампании по выборам глав муниципальных образований. Выборы прошли на территории 18 муниципальных районов и в Новосибирске.

Благо сообщила, что, по предварительным данным, явка на выборах мэра Новосибирска составила 20,68%. Средняя явка по Новосибирской области без учета Новосибирска - 36,98%. По предварительным итогам голосования, мэром Новосибирска избран действующий глава города Анатолий Локоть с результатом 50,25%.