Горнолыжному курорту Шерегеш требуется 3 млрд рублей на модернизацию сетей водоснабжения

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /ТАСС/. Кузбасс подал заявку в правительство РФ на финансирование проекта по модернизации и строительству сетей водоснабжения и водоотведения на территории горнолыжного комплекса Шерегеш в Таштагольском районе, которые необходимы для развития курорта. На реализацию проекта требуется порядка 3 млрд рублей, сообщил журналистам в понедельник губернатор Сергей Цивилев.

"Мы уже подали заявку [на финансирование проекта] в правительство РФ, <…> 3 млрд рублей мы заявили на условиях софинансирования. Ростуризм нас поддержал, Совет Федерации поддержал. Мы перед собой поставили цель - обеспечить [горнолыжный курорт] Шерегеш водой и канализацией к 2021 году, без этого дальнейшего рывка в Шерегеше не будет, нам надо строить новые гостиницы, а у нас нет воды, нет канализации, пока мы не решим проблемы водоснабжения и водоотведения", - сказал Цивилев, пояснив, что вопрос о выделении финансирования должен быть решен к началу 2020 года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Таштагольского района, на территории которого расположен горнолыжный комплекс Шерегеш, имеющиеся сети водоснабжения и водоотведения не обеспечивают растущие потребности курорта, так как при проектировании в советские годы они были рассчитаны только на нужды населения поселка Шерегеш. Вода на некоторые туристические объекты в пик горнолыжного сезона может подаваться нерегулярно и по графику.

"Сейчас горнолыжный комплекс [по объемам потребления воды] уже равноценен поселку, нужны большие мощности, больше трубопроводов и коллекторов. Плюс ко всему имеющиеся сети изношены", - рассказали ТАСС в администрации района.

Горнолыжный комплекс Шерегеш на юге Кузбасса является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. На его территории находится 66 гостиниц, 24 горнолыжные трассы и 18 подъемников. За горнолыжный сезон Шерегеш посещают около 1 млн человек, к 2025 году поток туристов планируется увеличиться до 2,2 млн человек в год.