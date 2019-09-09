Мотострелки и снайперы ЦВО уничтожили условного противника в ходе учений на Алтае

ТАСС, 9 сентября. Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в ходе тактических учений на полигоне Алейский уничтожили условного противника в составе смешанных огневых групп с участием мотострелков и снайперов. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЦВО.

По замыслу учений военнослужащие разведывательного подразделения во взаимодействии с расчетом беспилотного летательного аппарата "Леер-3" выявили условного противника, который направлялся для захвата склада с боеприпасами и полевого пункта заправки, говорится в сообщении.

"Мобильная ударная группа, получив разведданные, произвела минирование дорожного полотна и организовала засаду на маршруте выдвижения колонны. Также для нанесения максимального урона живой силе противника были организованы огневые позиции снайперских пар", - уточнили в пресс-службе.

В учениях участвовали свыше 600 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.