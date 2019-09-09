Новосибирские ученые протестировали новую методику прогнозирования оползней

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН протестировали методику прогнозирования схода оползней с помощью комбинации методов электротомографии и статического зондирования, сообщается на сайте официального издания СО РАН "Наука в Сибири".

Ученые провели тестирование методики прогнозирования оползней на правом берегу реки Суры, у федеральной автодороги М7 "Волга". Она построена в середине ХХ века, из-за активных оползневых процессов на трассе регулярно деформируется дорожное полотно. Целью работ было найти участки с повышенной опасностью схода оползня.

"Специалисты подробно исследовали участок склона, расположенный в районе проектируемой подпорной стенки вдоль автодороги. Для измерений ученые использовали собственную разработку ИНГГ СО РАН - многоэлектродную многоканальную электроразведочную станцию "Скала-48к12". <...> Гипотеза ученых ИНГГ СО РАН подтвердилась, в ходе исследований они обнаружили в массиве пород пластичные грунты с низким удельным электрическим сопротивлением и слабой несущей способностью", - говорится в сообщении.

Метод статического зондирования помог выявить поверхность скольжения оползня в отдельных точках исследованной площади, а метод электротомографии позволил отследить слои слабых грунтов, то есть границы скольжения оползней. Уточняется, что анализ геоэлектрических разрезов склона показал, что аномальные по электрическим параметрам грунты находятся на расстоянии до 40 метров от дороги.

"Ученые ИНГГ СО РАН установили на участке проектируемой подпорной стенки две границы возможного смещения пород. Первая "опасная зона" находится в пределах активного оползня на полотне автодороги на глубине 2,5-4 метров. Вторая граница проходит на глубине 5-7 метров. Владимир Оленченко (заведующий лабораторией геоэлектрики ИНГГ СО РАН - прим. ТАСС) предупреждает, что сейчас этот древний оползень стабилен, однако он может активизироваться при подрезке склона или увеличении нагрузки на грунты", - уточнили в публикации.