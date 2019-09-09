В Красноярском крае возбуждено дело из-за смерти пациента после медицинской процедуры

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили из-за смерти 23-летнего пациента после установки подключичного катетера, в процессе которой врач повредил легкое молодого человека, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

"Главным следственным управлением СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Следствие предварительно установило, что в январе 2018 года 23-летний молодой человек находился на лечении в КГБУЗ "Игарская ГБ". Чтобы ввести лекарство, был необходим подключичный катетер, при установке которого врач анестезиолог-реаниматолог оставила часть катетера в легком.

"У больного развился пневмоторакс и через несколько часов он умер. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что между действиями врача и смертью пациента имеется причинно-следственная связь", - пояснили в СК.

Следователем назначены экспертизы, допрошены медицинские работники, изъята медицинская документация.