Ученые наблюдают за саранчой с помощью дронов для создания карты ее распространения

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Новосибирские энтомологи наблюдают за саранчой с помощью беспилотников для создания цифровой карты распространения вредителя, сообщается в понедельник на сайте издания Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) "Наука в Сибири".

"С помощью беспилотников энтомологи из Новосибирска определяют участки, где растет полынь с примесью разнотравья: именно в таких местах предпочитает жить местная саранча в период сниженной активности. Разработка технологии наблюдения за саранчой с помощью дронов - часть большой задачи по созданию цифровой карты распространения потенциального вредителя в Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Наиболее опасный вид саранчи в регионе - итальянский прус - питается полынью, прутняком и тысячелистником. Когда популяция саранчи разрастается, она переключается на зерновые. "Там, где есть скопление излюбленных прусом растений, велика вероятность появления вредителей в большом количестве. Такие области необходимо отметить на карте и уделять им особое внимание в дальнейшем, при прогнозировании вспышек саранчи", - уточняется в публикации.

"Космоснимки оказались для этой задачи неудобны. В основном они низкого разрешения (15-60 метров на один пиксель), и участки полыни на них практически неотличимы от другой растительности", - цитируется ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, профессор Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Михаил Сергеев.

По его словам, испытания в Карасукском районе Новосибирской области показали что снимки с дрона дают качественный результат. "Мы выяснили, что в голубой части спектра на снимках хорошо видны места с преобладанием полыней и степного разнотравья, которые четко отличаются от занятых злаками и разнотравьем. Такие снимки можно использовать для очерчивания тех участков, где необходимо вести постоянный мониторинг численности итальянской саранчи", - приводятся слова Сергеева.

Биологи считают, что наилучшие результаты даст многослойное наблюдение, в котором совместят данные наземного наблюдения, космоснимков и фотографий с беспилотника.

Итальянский прус и другие виды саранчи обитают в Новосибирской области на границе с Казахстаном и Алтайским краем. Последнее массовое нашествие вредителя произошло в 1999-2001 гг.