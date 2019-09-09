КПРФ не признает итоги выборов в Туве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Результаты выборов в Республике Тува не соответствуют реальному волеизъявлению, КПРФ не признает итоги голосования в этом регионе. Об этом в понедельник заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Мы весомо вели кампанию в Республике Тува, но результаты, которые вбиты в системе "ГАС "Выборы", совершенно не соответствуют реальному волеизъявлению. Тува стала местом серьезных фальсификаций и подтасовок", - сказал Афонин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам выборов.

"Мы итоги выборов в этой республике признать не можем, будем доказывать неправомерность проведения избирательной кампании и ответственность тех лиц, которые превратили избирательный процесс в республике в фарс и показуху", - добавил он.

Партия "Единая Россия" лидирует с 82,75% голосов после обработки 54,3% протоколов на выборах депутатов Верховного хурала (парламента) Тувы, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Кроме того, пятипроцентный барьер для прохождения в Верховный хурал преодолевает ЛДПР с 6,41%. Остальные набирают меньше: "Справедливая Россия" - 3,88%, КПРФ - 3,34%, "Коммунисты России" - 2,2%.

Выборы в парламент Тувы прошли в единый день голосования 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам.

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили палата представителей из 130 депутатов и законодательная палата из 32 депутатов. В избранный в сентябре 2014 года созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России".