В Барнауле в результате ливня на улице утонула машина и прервано движение трамваев

ТАСС, 9 сентября. Ливень с градом, прошедший в понедельник в Барнауле, затопил участок дороги на перекрестке ул. Малахова и Павловского тракта. По имеющимся данным, одна машина оказалась затоплена, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"По нашим данным, одна машина оказалась в зоне на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта, где высоко поднялась вода. В Индустриальном районе сегодня прошел град размером с горошину, сильный ливень. Была сильная гроза, но, к счастью, отключения элекроэнергии не было", - сообщил собеседник агентства, отметив, что просьб о помощи к спасателям и на телефон доверия службы не поступало.