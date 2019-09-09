В Барнауле в результате ливня на улице утонула машина и прервано движение трамваев

ТАСС, 9 сентября. Ливень с градом, прошедший в понедельник в Барнауле, затопил участок дороги на перекрестке ул. Малахова и Павловского тракта. По имеющимся данным, одна машина оказалась затоплена, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"По нашим данным, одна машина оказалась в зоне на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта, где высоко поднялась вода. В Индустриальном районе сегодня прошел град размером с горошину, сильный ливень. Была сильная гроза, но, к счастью, отключения элекроэнергии не было", - сообщил собеседник агентства, отметив, что просьб о помощи к спасателям и на телефон доверия службы не поступало.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города, на пересечении ул. Малахова - Павловский тракт в сторону улицы Юрина прервано движение троллейбусов маршрута №7 из-за большого скопления воды после дождя. По этой же причине стоят трамваи на пересечении улиц Антона Петрова - Северо-Западная в обе стороны.
В свою очередь в ГИБДД Барнаула ТАСС рассказали, что в связи с обильными осадками проезжая часть ул. Малахова от ул. Сухэ-Батора в сторону ул. Гридасова и в обратном направлении, а также от ул. Балтийской в сторону ул. Власихинской затоплена. Движение в указанных направлениях перекрыто. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы. Водителей просят в местах скопления воды соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать затопленные участки.