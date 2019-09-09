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Лесные пожары в России

Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае стабилизировалась

Федеральный штаб по координации тушения лесных пожаров поручил региональному Министерству лесного хозяйства выводить отряды и технику

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральный штаб по координации тушения лесных пожаров поручил Рослесхозу Красноярского края выводить отряды и технику в связи со стабилизацией ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил Министерству лесного хозяйства Красноярского края приступить к поэтапному выводу лесопожарных формирований, привлеченных для тушения лесных пожаров на территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также региональному министерству поручено обеспечить межведомственное взаимодействие с главами муниципальных образований, региональными главками МЧС России и МВД России по выявлению виновников возникновения лесных пожаров.

По данным Авиалесоохраны на понедельник, за прошедшие сутки в России ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 10 га. "На 00:00 мск 09.09.2019 г. на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 441 га", - отмечалось в сообщении.

Пожароопасный сезон открыт в 83 регионах, в двух из них введен режим чрезвычайной ситуации, а на территории 42 регионов действует особый противопожарный режим.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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