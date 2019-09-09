{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования - 2019

В Верховный хурал Тувы по итогам выборов предварительно проходят "Единая Россия" и ЛДПР

В настоящее время не хватает данных с около 15 участковых избирательных комиссий

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" и ЛДПР, по предварительным данным, проходят в Верховный хурал (парламент) Тувы, выборы в который прошли 8 сентября. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель республиканской избирательной комиссии Олег Фортуна.

По данным, размещенным в ГАС "Выборы", "Единая Россия" набирает 82,95%, ЛДПР - 6,27%. Остальные партии пока не смогли преодолеть пятипроцентный барьер: "Справедливая Россия" набирает 4,04%, КПРФ - 3,15% и "Коммунисты России" - 2,05%.

"Не хватает [данных] с около 15 участковых избирательных комиссий, не доехали. По тому, что на сегодняшний момент есть, ситуация такова, что две партии проходят в парламент. По одномандатникам - везде "Единая Россия", - сказал Фортуна.

Выборы в парламент Тувы прошли в единый день голосования 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам.

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили палата представителей из 130 депутатов и законодательная палата из 32 депутатов. В избранный в сентябре 2014 года созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России".

Теги
РоссияТываЕдиный день голосования - 2019
Ученые разработали концепцию фотонного "микропылесоса" для очистки чипов от наночастиц
В перспективе такой аппарат можно будет использовать для создания особо чистых помещений
Читать полностью