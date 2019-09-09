Спикер иркутского Заксобрания связал победу мэра Тулуна с отсутствием сильных соперников

"Я уважаю Кариха, на его долю как мэра выпала ноша очень тяжелая. Думаю, что его успех на выборах связан с тем, что остальные кандидаты были просто хуже. Это не в обиду Кариху, он молодец, как может, справляется, но я боюсь, что в Тулуне предстоит еще много работы, в том числе определенного внешнего управления... Мы понимаем, что этим летом все не закончится, на этой территории надо будет еще годами трудится, помогать ему придется очень серьезно вплоть до высадки десанта внешнего, чтобы ситуацию привести как можно быстрее в нормальное состояние", - сказал Сокол, комментируя итоги выборов мэра Тулуна.

ИРКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Ситуация с паводками в Иркутской области негативно отразилась на репутации мэра Тулуна Юрия Кариха, но переизбраться на новый срок он смог благодаря тому, что другие кандидаты "были хуже". Такое мнение высказал во вторник журналистам лидер Иркутского регионального отделения "Единой России", председатель областного Заксобрания Сергей Сокол.

Он отметил, что сейчас более лояльно к Кариху относятся те жители Тулуна, которые не пострадали от наводнения. В целом, по мнению Сокола, отношение горожан к мэру неоднозначное.

Спикер Заксобрания не исключает, что повлиять на итоги голосования могли и рабочие поездки в регион президента РФ. "Если ты три раза за два месяца с президентом за одним столом находишься, это добавляет веса", - отметил Сокол.

По данным, размещенным в система ГАС "Выборы", Карих, который шел самовыдвиженцем, набрал на состоявшихся 8 сентября выборах мэра Тулуна 43,05% голосов. Для победы кандидату необходимо было набрать просто большинство. Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Кутковой с 25,38%.

Карих руководит Тулуном, где проживают около 42 тыс. человек, с 2010 года. В конце июня в городе произошло сильное наводнение, река Ия вышла из берегов, уровень воды достигал почти 14 м, что в два раза выше критической отметки, было подтоплено более 3 тыс. жилых домов. В конце июля во время второй волны паводка уровень воды в реке поднимался до 11,25 м. Тулун сильнее всего в Иркутской области пострадал от паводков.