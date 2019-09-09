В избиркоме Тувы сообщили, что серьезных нарушений на выборах в республике не было

ТАСС, 9 сентября. Нарушений на выборах депутатов Верховного Хурала Тувы, которые могли сильно повлиять на итоги голосования, не было, сообщил в понедельник ТАСС председатель избирательной комиссии республики Олег Фортуна, комментируя заявления зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина о фальсификациях.

Ранее Афонин заявил, что результаты в системе ГАС "Выборы" не соответствуют реальному волеизъявлению граждан. По его словам, Тува стала местом серьезных фальсификаций, и партия не может признать итоги выборов.

"Нарушения, которые были, было 13 заявлений, мы их рассмотрели. Какие-то частично удовлетворили <...>. Не могу сказать, что они очень сильно повлияют на ход голосования", - сказал Фортуна, подчеркнув, что система ГАС "Выборы" не подвержена каким-либо действиям извне.

По данным системы ГАС "Выборы", "Единая Россия" набирает 82,95%, ЛДПР - 6,27%. Остальные партии пока не смогли преодолеть барьер в 5%: "Справедливая Россия" набирает 4,04%, КПРФ - 3,15%, "Коммунисты России" - 2,05%.

Выборы в парламент Тувы прошли в единый день голосования 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам.

Впервые Верховный Хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года, до этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий Хурал. В избранный в сентябре 2014 года созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и 2 из "Справедливой России".