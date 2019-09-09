В омском музее открылась выставка к юбилею Егора Летова

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка "Все идет по плану", приуроченная к 55-летию со дня рождения поэта, основателя группы "Гражданская оборона" и основоположника русского панк-рока Егора Летова, открылась в понедельник в Омском государственном музее им. Ф. М. Достоевского. Как рассказала ТАСС заместитель директора музея Светлана Рудницкая, выставка включает около 50 экспонатов, предоставленных друзьями и родными музыканта.

"Выставка открылась сегодня, она приурочена к юбилею Летова, которому 10 сентября исполнилось бы 55 лет. Она будет работать две недели, на ней представлено около 50 экспонатов, связанных с Летовым, его жизнью и творчеством, которые предоставили его друзья и близкие", - сказала Рудницкая.

Она добавила, что экспозиция вызвала большой интерес у посетителей. "Только сегодня пришло уже около 150 человек, была очередь. Поклонники самого разного возраста - от подростков 13-14 лет до пенсионеров", - отметила представитель музея.

Среди экспонатов - личные вещи Летова, его автографы, фотографии, первый печатный плакат группы "Гражданская оборона", самиздатовские брошюры и эксклюзивные записи. На выставке также представлены материалы, посвященные популяризации творчества музыканта.

Егор Летов за более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе группы "Гражданская оборона" и смежных проектов выпустил около 30 альбомов, последний был издан в 2007 году. Музыкант скончался 19 февраля 2008 года в Омске. Его имя было одним из популярных вариантов названия для аэропорта в Омске, за который голосовали жители этого города, однако в финал данный вариант не прошел.